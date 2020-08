Regionali 2020, Fratelli d'Italia presenta i candidati al Consiglio regionale per la provincia di Siena

"Le elezioni regionali sono un appuntamento storico per la provincia di Siena e la Toscana e Fratelli d’Italia è pronta. Abbiamo la prima vera occasione per mandare a casa il Pd dopo 50 anni. Sosteniamo con convinzione la candidatura di Susanna Ceccardi che ha dimostrato di avere capacità e consenso e rappresenta il nuovo rispetto a Giani." Così l'inizio di un comunicato di Fratelli d'Italia che presenta i candidati della provincia di Siena al Consiglio regionale per le prossime elezioni del 20-21 settembre."FdI è in forte crescita - spiega Fratelli d'Italia - abbiamo ben lavorato e siamo pronti a offrire una proposta politica credibile ed alternativa alla sinistra. La nostra politica, fatta di coerenza, di ascolto dei cittadini e delle necessità dei territori, ci ha consentito di crescere e grazie al nostro leader Giorgia Meloni siamo oggi una realtà affermata.Le attuali candidature provinciali sono espressioni del territorio, dei circoli, del percorso inclusivo che abbiamo iniziato. Vogliamo rappresentare tutto il territorio della provincia di Siena, per questo abbiamo individuato candidature espressione del nord e del sud della provincia, oltre che del capoluogo., mamma, contradaiola, consigliere comunale, presidente della Commissione servizi sociali e sanitari, laureata in Scienze biologiche. Lavoro come biologa dirigente all'ospedale di Siena. Sanità e ricerca scientifica sono i suoi temi più cari., senese, laurea in Legge, consigliere comunale, presidente Commissione di Controllo del Comune di Castelnuovo Berardenga, membro dell’assemblea nazionale di FdI, presidente del Circolo FdI "Siena Centro", componente Ufficio Legislativo al Gruppo FdI del Senato della Repubblica., madre, ragioniera dal 1989, negli stessi anni intraprende il ruolo di imprenditrice edile nell'azienda di famiglia, abilitata all'Accademia Toscana di Moda come stilista e fashion designer., perito agrario libero professionista operante nella consulenza nel settore agricolo, agricoltore da sempre attivo ed il prima linea nel sostenere le tematiche di miglioramento che riguardano in particolare l’agricoltura, gli agricoltori ed il territorio., laureata in giurisprudenza, libera professionista consulente del lavoro, già candidata sindaco di Colle di Val d’Elsa lo scorso anno per tutto il centrodestra dove ha raccolto circa il 40% di consensi., avvocato e imprenditore alberghiero con i propri familiari, contradaiolo, senese innamorato della propria città e del suo territorio."