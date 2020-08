Viaggio nelle terre di Siena, Scaramelli (Italia Viva): ''Confronto costante per ascoltate e farmi carico degli impegni''

"L'obiettivo è raggiungere tutti gli obiettivi che nascono dai territori, come fatto in questa legislatura"



Continua il viaggio che da settimane sta portando Stefano Scaramelli nelle terre di Siena. Domani, venerdì 21 agosto, tappa a Montalcino, Pienza e Trequanda. Oggi tappa ad Abbadia San Salvatore e a Piancastagnaio, arrivando in vetta.



"Il confronto costante fra la persone è - dice Stefano Scaramelli, capolista di Italia Viva per le regionali - la base del mio impegno politico da sempre. Ogni misura adottata, tutte le proposte di legge scritte poi approvate nella scorsa legislatura, erano frutto del confronto costante con le persone. Anche in questa campagna elettorale sto raccogliendo le istanze delle persone di questo territorio. L'obiettivo è vincere questa sfida elettorale per poter mantenere tutti gli impegni assunti, così come è avvenuto in questi cinque anni in Consiglio regionale".



Nei giorni scorsi Scaramelli era stato a Chiusi, Cetona, Sinalunga, Poggibonsi, Castelnuovo Berardenga, Siena, Colle di Val d'Elsa, Sarteano, Sovicille, Monteriggioni, nelle frazioni Vivo d'Orcia e Staggia senese.