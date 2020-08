Regionali 2020 - Elena Rosignoli (PD): ''La campagna elettorale al tempo del Covid''

"La campagna elettorale al tempo del Covid, in modalità telematica, non toglie il gusto dell'ascolto. Supera abbondantemente il migliaio il seguito di “Se ti potessi dire”, l'intervista a tre che il giornalista Fabrizio Camastra ha condotto in diretta Facebook mercoledì scorso. Il primo di una serie di incontri tra la candidata al Consiglio regionale della Toscana del Partito democratico Elena Rosignoli e il segretario del PD Valdichiana Alberto Millacci." Così una nota del Comitato Elena Rosignoli Candidata Consigliera Regionale.



"Nel primo appuntamento è stata tracciata la modalità di selezione della candidata Rosignoli che “E' più di una semplice quota rosa in quanto racchiude le ambizioni di rappresentatività di un intero territorio, quello della Valdichiana che è in una favorevole fase di sviluppo economico grazie al turismo”, ha affermato il segretario.



Uno sviluppo che deve trovare consolidamento attraverso investimenti in infrastrutture, ha detto Elena Rosignoli parlando della prospettiva economica. Solo in questo modo sarà possibile arrestare la tendenza al pericoloso fenomeno di spopolamento cui purtroppo si assiste da qualche anno in Valdichiana e in provincia di Siena.



Millacci ha dichiarato che il ticket Rosignoli-Bezzini, il candidato capolista del collegio senese, rappresenterebbe una opportunità di radicare alla base le politiche di rappresentanza terriotoriale di Siena in Consiglio regionale.



Il prossimo appuntamento di “Se ti potessi dire” proseguiranno sabato 22 alle ore 18,00 sempre in diretta Facebook, dove la candidata Rosignoli si confronterà con il sindaco di Sarteano Francesco Landi, con la moderazione di Fabrizio Camastra."