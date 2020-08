Rapolano Terme: al via la consegna dei tesserini venatori

È iniziata la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2020/2021. Per evitare code e nel pieno rispetto delle misure anti Covid19 le modalità del ritiro saranno in base al nominativo dei cacciatori, residenti nel Comune di Rapolano Terme, presso l'Ufficio di Polizia Municipale.Lo sportello sarà aperto il lunedì dalle ore 9 alle ore 11, il giovedì dalle ore 9 alle ore 12, il venerdì dalle ore 14 alle ore 16 e il sabato dalle ore 8 alle ore 10. Per urgenze è possibile contattare il numero 348 0179690. È indispensabile presentarsi con la ricevuta di pagamento di tutti i bollettini previsti.