Regionali 2020 - Presentazione della lista Toscana Civica a Siena

La lista Toscana Civica per il cambiamento, nata come federazione di liste civiche alla fine del 2011 e che affiancherà la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi nelle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi in Toscana, si presenta alla cittadinanza e alla stampa venerdì 28 agosto, ore 18.30, presso il Caffè 19zero3 in piazza del Mercato, 18 a Siena.I candidati Paolo Marrocchesi, capo lista, Francesca Appolloni, Paolo Bartali, Alessandra Angeloni, Nicola Sisi e Gianna Buraschi risponderanno alle domande degli intervenuti.Sarà garantita la distanza di sicurezza ma si ricorda di portare con sé la mascherina.