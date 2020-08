Regionali 2020 - Sisi (TC): ''Ritorno a scuola: una partita che ha bisogno di progettazione e programmazione. Non di ritardi''

"La scuola è “l’ennesimo esempio dell’ufficio complicazione affari semplici sempre al lavoro”, ovvero l’emblema di “una partita" che per definizione ha bisogno di progettazione e programmazione. Non di ritardi." Così un intervento di Nicola Sisi, candidato nel collegio di Siena per la lista Toscana Civica alle prossime elezioni regionali.



"Io propongo semplici ma efficaci soluzioni da applicare subito: distanziamento di un metro da bocca a bocca; mascherine obbligatorie per tutto il personale, insegnante e non, ma non per gli alunni in classe: i più giovani farebbero fatica a tenerla durante tutto l’orario scolastico - dovranno, semmai, metterla negli spostamenti, all’ingresso e all’uscita; misurazione delle temperature all’ingresso e ventilazione dei locali -

non è necessario cambiare banchi o fare investimenti inopportuni -; ricerca di nuove aule anche utilizzando edifici vuoti; classi con numero ridotto di alunni e assunzione di insegnanti precari.



La scuola è fondamentale per la crescita della nostra regione e dell'Italia intera. Scelte azzardate e ritardate sarebbero davvero catastrofiche che andrebbero a destabilizzare l'intero sistema scuola lavoro essendo i genitori direttamente coinvolti in possibili pericolosi nuovi lockdown. Per non parlare dei danni psicologici agli studenti, in particolare dei più piccoli, che sarebbero gratuitamente causati da una gestione che oserei dire dilettantistica. Bisogna intervenire immediatamente prima che sia troppo tardi."