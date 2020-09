Regionali 2020 - Il Tar respinge il ricorso di Roberto Salvini che viene escluso dalle elezioni

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso del consigliere regionale uscente, Roberto Salvini, in merito al simbolo presentato dalla lista ''Patto per la Toscana''.



Il simbolo, con il nome del candidato presidente sul simbolo, per il Tar è ''tale da generare confusione con il contrassegno proprio della lista Lega Salvini Premier". Salvini, eletto nella lista della lega a poi espulso e approdato al Gruppo Misto, si era opposto alla sentenza della Corte di Appello facendo ricorso al Tribunale amministrativo. Ora, con la sentenza, è stato escluso dalle prossime elezioni.



Rimangono quindi in sette i candidati che si contenderanno la poltrona di presidente della Regione Toscana:

Marco Barzanti - Partito Comunista Italiano

Salvatore Catello - Partito Comunista

Susanna Ceccardi - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Toscana Civica

Tommaso Fattori - Sì Toscana a Sinistra

Irene Galletti - Movimento 5 Stelle

Eugenio Giani - Partito Democratico, Italia Viva-+Europa, Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista, Orgoglio Toscana, Svolta!

Tiziana Vigni - Movimento 3V