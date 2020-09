Messina (IDV): ''Alle elezioni regionali Italia dei Valori sostiene convintamente il candidato del centrosinistra Eugenio Giani''

"Grazie alla preziosa collaborazione, ed al lavoro svolto in questi anni tra i nostri referenti regionali, tra cui il responsabile comunicazione Domenico Capezzoli, ed i partiti di centrosinistra, abbiamo dato vita alla lista Orgoglio Toscana." Così un intervento del segretario nazionale di Italia Dei Valori, Ignazio Messina.



"Abbiamo il piacere di avere come capolista nel collegio di Pisa il nostro referente Regionale, Paolo Fidanzi e candidata nei collegi di Pisa e Lucca la nostra coordinatrice donne Silvia Guidi. Al centro della loro campagna ci sono i nostri temi fondamentali come la lotta alla corruzione, l'aiuto alle periferie ed il sostegno alla sanità, ora più che mai tema centrale per il futuro della Regione Toscana e del Paese.



Ritengo - conclude Ignazio Messina -, che il dialogo tra le forze del centro sinistra sia fondamentale perchè solo uniti possiamo vincere.”