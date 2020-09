Elezioni Regionali 2020: affluenza alle urne ore 12 al 14,67%

I dati di affluenza alle urne in Toscana e nei Comuni della provincia di Siena: percentuale dei votanti in linea con le elezioni 2015 (si votava però in un solo giorno)

I prossimi dati alle 19

COMUNE SEZIONI VOTANTI % Abbadia San Salvatore 9 su 9 728 14,65 Asciano 8 su 8 744 13,78 Buonconvento 4 su 4 280 11,64 Casole d'Elsa 4 su 4 452 15,03 Castellina in Chianti 4 su 4 266 13,16 Castelnuovo Berardenga 9 su 9 1.018 14,32 Castiglione d'Orcia 4 su 4 231 12,09 Cetona 3 su 3 247 11,67 Chianciano Terme 8 su 8 707 13,09 Chiusdino 5 su 5 132 10,03 Chiusi 11 su 11 863 13,64 Colle di Val d'Elsa 20 su 20 2.407 14,32 Gaiole in Chianti 5 su 5 280 14,81 Montalcino 9 su 9 565 12,94 Montepulciano 16 su 16 1.336 12,05 Monteriggioni 12 su 12 1.131 14,89 Monteroni d'Arbia 9 su 9 950 14,33 Monticiano 2 su 2 134 12,84 Murlo 2 su 2 277 15,24 Piancastagnaio 5 su 5 429 13,27 Pienza 3 su 3 258 15,11 Poggibonsi 27 su 27 3.128 13,96 Radda in Chianti 2 su 2 164 13,7 Radicofani 2 su 2 118 12,8 Radicondoli 2 su 2 91 13,36 Rapolano Terme 5 su 5 499 11,68 San Casciano dei Bagni 3 su 3 144 11,05 San Gimignano 10 su 10 913 14,96 San Quirico d'Orcia 4 su 4 286 14,01 Sarteano 5 su 5 444 12,21 Siena 50 su 50 6.684 15,45 Sinalunga 13 su 13 1.384 13,82 Sovicille 11 su 11 1.013 13,15 Torrita di Siena 7 su 7 735 12,7 Trequanda 3 su 3 122 11,74

E' della percentuale di affluenza alle urne alle orenella prima giornata delle Elezioni Regionali 2020 per eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio regionale, su un totale diaventi diritto al voto.Nelle 3.937 sezioni elettorali, il primo dato sull'affluenza è in linea con i dati delle precedenti elezioni regionali del 2015, che avevano registrato una presenza alle urne del 14,65% - ricordiamo però che si votava solo nella giornata di domenica -, con un leggerissimo aumento delloLa provincia con la maggiore affluenza è Firenze, dove ha votato il 16,60% degli aventi diritto, mentre il dato più basso si registra a Massa Carrara con il 12,22%.In provincia di Siena, il dato complessivo di affluenza alle ore 12, nelle 341 sezioni dei 35 Comuni, è stato divotanti sul totale di 208.542 aventi diritto al voto pari ad una percentuale delcontro il 14,83% delle elezioni regionali 2015, con un incremento del. Il Comune con la maggiore affluenza è Siena, dove ha votato ildegli aventi diritto, mentre il dato più basso si registra a Chiusdino con il 10,03%.I prossimi dati sull'affluenza alle urne saranno relativi alle ore 19.Ricordiamo che oggi e domani si vota anche per il Referendum costituzionale che prevede "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", con la riduzione del numero dei Deputati da 630 a 400 e dei Senatori da 315 a 200 e della circoscrizione estero da 6 a 3 (riduzione anche il numero di Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica).In 9 comuni della Regione si vota anche per il rinnovo di Sindaci e Consigli comunali: ad Arezzo, a Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), a Cascina e Orciano Pisano (Pisa), a Follonica (Grosseto) e ad Uzzano (Pistoia).Si voterà oggi, domenica, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, partendo dallo spoglio delle schede referendarie per proseguire subito dopo con le schede delle Regionali.