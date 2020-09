Elezioni Regionali 2020 - Affluenza in Toscana alle ore 23: 45,89%

I dati di affluenza alle urne in Toscana e nei Comuni della provincia di Siena

I prossimi dati alle 15.00 alla chiusura delle urne

COMUNE SEZIONI VOTANTI % Abbadia San Salvatore 9 su 9 2.331 46,9 Asciano 8 su 8 2.632 48,76 Buonconvento 4 su 4 1.076 44,74 Casole d'Elsa 4 su 4 1.416 47,09 Castellina in Chianti 4 su 4 948 46,91 Castelnuovo Berardenga 9 su 9 3.418 48,08 Castiglione d'Orcia 4 su 4 800 42,04 Cetona 3 su 3 944 44,61 Chianciano Terme 8 su 8 2.050 37,95 Chiusdino 5 su 5 615 46,73 Chiusi 11 su 11 3.072 48,55 Colle di Val d'Elsa 20 su 20 8.009 47,64 Gaiole in Chianti 5 su 5 895 47,35 Montalcino 9 su 9 1.829 41,89 Montepulciano 16 su 16 4.446 40,11 Monteriggioni 12 su 12 3.893 51,24 Monteroni d'Arbia 9 su 9 2.938 44,33 Monticiano 2 su 2 440 42,15 Murlo 2 su 2 896 49,28 Piancastagnaio 5 su 5 1.575 48,72 Pienza 3 su 3 790 46,25 Poggibonsi 27 su 27 11.012 49,13 Radda in Chianti 2 su 2 530 44,28 Radicofani 2 su 2 456 49,46 Radicondoli 2 su 2 323 47,43 Rapolano Terme 5 su 5 1.754 41,07 San Casciano dei Bagni 3 su 3 620 47,58 San Gimignano 10 su 10 2.925 47,93 San Quirico d'Orcia 4 su 4 891 43,66 Sarteano 5 su 5 1.586 43,63 Siena 50 su 50 21.206 49,01 Sinalunga 13 su 13 4.232 42,26 Sovicille 11 su 11 3.529 45,8 Torrita di Siena 7 su 7 2.455 42,43 Trequanda 3 su 3 504 48,51

E' della percentuale di affluenza alle urne alle ore, alla chiusura dei seggi della prima giornata delle Elezioni Regionali 2020 per eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio regionale della Toscana, pari avotanti su un totale di 2.985.115 aventi diritto al voto.Nelle 3.937 sezioni elettorali, il dato sull'affluenza finale del primo giorno di voto è in leggero calo con i dati delle precedenti elezioni regionali del 2015, che avevano registrato una presenza alle urne del 48,28% (il dato era corrispondente a quello definitivo), con un calo (teorico) dello. Ricordiamo però che nel 2015 si è votato solo nella giornata di domenica e quindi, in prospettiva, l'affluenza definitiva si delinea in forte aumento.La provincia con la maggiore affluenza è Firenze, dove ha votato il 49,96% degli aventi diritto, mentre il dato più basso si registra a Massa Carrara con il 39,33%.In provincia di Siena, il dato complessivo di affluenza, nelle 341 sezioni dei 35 Comuni, è stato divotanti sul totale di 208.542 aventi diritto al voto pari ad una percentuale delcontro il 51,51% (dato definitivo) delle elezioni regionali 2015, con unIl Comune con la maggiore affluenza è stato Monteriggioni, dove ha votato il 54,24% degli aventi diritto, mentre il dato più basso si registra a Chianciano Terme con il 37,95%. Nel capoluogo la percentuale dei votanti è del 49,01%.I prossimi dati sull'affluenza alle urne saranno relativi alle oredi oggi, quando si chiuderanno i seggi.Ricordiamo che oggi e domani si vota anche per il Referendum costituzionale che prevede "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", con la riduzione del numero dei Deputati da 630 a 400 e dei Senatori da 315 a 200 e della circoscrizione estero da 6 a 3 (riduzione anche il numero di Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica).In 9 comuni della Regione si vota anche per il rinnovo di Sindaci e Consigli comunali: ad Arezzo, a Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), a Cascina e Orciano Pisano (Pisa), a Follonica (Grosseto) e ad Uzzano (Pistoia).Nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, partendo dallo spoglio delle schede referendarie per proseguire subito dopo con le schede delle Regionali.