Regionali 2020, Bezzini (PD): ''Vince la Toscana democratica e progressista''

“L'ottimo risultato del Pd senese decisivo per la vittoria di Eugenio Giani”



“Quella di ieri è una vittoria di tutti noi, del centrosinistra, del Partito Democratico, di Eugenio Giani e di chi ha voluto resistere e difendere la Toscana democratica, solidale e progressista, alla quale non abbiamo voluto rinunciare. Eugenio Giani è il nuovo presidente, con un ottimo punteggio al quale Siena e la sua provincia hanno dato un contributo decisivo”. Con queste parole Simone Bezzini commenta l'esito delle elezioni regionali.



“L'importante risultato ottenuto dal Pd senese, tra i più alti della Toscana, è motivo di profonda soddisfazione, indice di un legame ancora forte che ci rende orgogliosi ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità, che dobbiamo dimostrare di meritare.



Da parte mia voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me – continua Simone Bezzini - . Le circa 14mila preferenze ricevute sono un risultato straordinario, uno dei migliori a livello regionale e quasi il doppio rispetto ai consensi del 2015. Un sostegno che mi emoziona. Qualsiasi tentativo di ringraziamento sarebbe banale, ma posso fare una promessa: continuerò ad impegnarmi al massimo per esserci sempre, per rappresentare, tutelare e valorizzare il nostro territorio. Ogni tanto qualcuno potrà non essere d'accordo con me, ma non mancherà mai il confronto, elemento imprescindibile della crescita personale e collettiva.



È stata una vittoria emozionante proprio perchè non era scontata, ma non dobbiamo farci abbagliare. Non lasciamo che i punti di differenza passino inosservati. Sarebbe un'ingenuità. Abbiamo festeggiato e gioito tutti insieme, è giusto così, ora rimbocchiamoci nuovamente le mani. La fiducia che ci avete dimostrato non possiamo tradirla. Ci aspettano cinque anni di una legislatura non facile, figlia del Covid e della crisi economica che ne deriva - conclude Bezzini -. Una legislatura di cui Siena e la sua provincia meritano di essere protagoniste, ricca di opportunità che sapremo cogliere. Le sfide da affrontare saranno tante, ma non ci faremo trovare impreparati”.