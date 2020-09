Regionali 2020 - La lista dei (probabili) Consiglieri regionali

Tre i rappresentanti in Consiglio della provincia di Siena: Simone Bezzini e Anna Paris (PD), Stefano Scaramelli (Italia Viva)

Nonostante i dati sulle liste non siano ancora definitivi (alle 11.35 mancano all'appello ancora 17 seggi su 3.937, e quindi l'attribuzione dei seggi sia da considerarsi provvisoria e suscettibile di cambiamento), elenchiamo quelli che, ad ora (ma difficilmente ci saranno cambiamenti) saranno i 40 componenti del prossimo Consiglio regionale della Toscana.Oltre al Presidente della Regione, Eugenio Giani, questa la composizione:: Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis, Gianni Anselmi, Francesco Gazzetti, Giacomo Bugliani, Leonardo Marras, Mario Puppa, Valentina Mercanti, Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo, Federica Fratoni, Marco Niccolai, Ilaria Bugetti, Simone Bezzini, Anna Paris, Iacopo Melio, Cristina Giachi, Andrea Vannucci, Massimiliano Pescini, Cristiano Benucci, Enrico Sostegni, Monia Monni.: oltre alla candidata presidente Susanna Ceccardi ed al consigliere Giovanni Galli da listino bloccato, Marco Casucci, Jacopo Alberti, Marco Landi, Elisa Montemagni, Elena Meini, Luciana Bartolini, Elisa Tozzi.: Gabriele Veneri, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi.: Stefania Saccardi e Stefano Scaramelli.: Irene Galletti, candidata presidente, e Silvia Noferi.: Marco Stella.Aumenterebbero quindi a 3 i rappresentanti della provincia di Siena in Consiglio: oltre agli uscenti Simone Bezzini (PD) e Stefano Scaramelli (Italia Viva), la new entry Anna Paris (PD).