11 ottobre nelle piazze virtuali della Toscana con ''Io non Rischio'': buone pratiche di protezione civile

Sono pronte le piazze virtuali che domenica 11 ottobre ospiteranno la decima edizione di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione che ha per tema le buone pratiche di protezione civile.L'emergenza sanitaria ancora in corso ha naturalmente richiesto la necessità di ripensare le modalità organizzative della manifestazione , che avrà quest’anno una veste nuova. Per minimizzare la possibilità di assembramenti e per rispettare il distanziamento fisico e sanitario senza rinunciare alla vicinanza sociale, l’edizione 2020 di “Io non rischio” è un’edizione digitale. I consueti luoghi di incontro e condivisione, le piazze, continueranno a esserci, ma prenderanno vita in uno spazio “altro”: lo spazio digitale, appunto. Insieme alle piazze virtuali, in via eccezionale, saranno attive due piazze fisiche: a Castelnuovo Garfagnana (Lu) e a Fivizzano (Ms), in ricordo de sisma di cento anni fa.Le associazioni di volontariato che aderiscono a “Io non rischio” organizzeranno punti d’incontro online, su Facebook, integrando i social media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli Eventi Facebook saranno i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per mitigarli.Facebook: Io non rischioInstagram: @io_non_rischio