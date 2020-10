Cenni (Pd): ''Bezzini in Giunta e due donne in Consiglio regionale: Siena e il Pd confermano il loro ruolo di primo piano in Toscana''

"Siena e il Pd hanno un ruolo di primo piano nel Governo regionale e registrano, per la prima volta, la presenza di due donne in Consiglio a rappresentare la provincia senese." Così un intervento della parlamentare senese del Pd, Susanna Cenni.



"È una notizia importante che premia il nostro territorio, il nostro Partito ed il suo gruppo dirigente (a partire dal segretario provinciale Andrea Valenti) che ha conseguito un risultato tra i primi in Toscana in una campagna elettorale assai complicata e che premia, chiaramente, la figura di Simone Bezzini.



Da uomo radicato, attento alle esigenze di amministratori, imprese e lavoro, Simone merita interamente questo riconoscimento. È un uomo che ascolta, studia, costruisce lavoro di squadra e si impegna per le soluzioni: tutte caratteristiche che hanno visto una adeguata coerenza nel risultato personale ottenuto poche settimane fa. Sono certa che Simone darà il massimo nella guida dell'assessorato che gli verrà assegnato.



Saluto con gioia, inoltre, l'ingresso in Consiglio regionale di due donne – Anna Paris, come espressione della città ed Elena Rosignoli, candidatura nata nel territorio della Val di Chiana – entrambe forti di un ottimo consenso elettorale e che rappresenteranno, sono certa, con impegno e serietà la nostra terra.



A Simone, ad Anna e a Elena vanno, di cuore, i miei più sinceri auguri di buon lavoro e la mia piena disponibilità ad un lavoro di squadra per il nostro territorio."