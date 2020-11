Consiglio regionale: aula convocata per giovedì 5 novembre

La seduta si terrà a partire dalle 9.30 per esaurire l'ordine del giorno di martedì

La seduta del Consiglio regionale della Toscana è convocata per domani, giovedì 5 novembre, a partire dalle 9.30. La seduta, che si terrà in modalità mista, con alcuni consiglieri in presenza e altri in remoto, si è resa necessaria per completare gli atti all'ordine del giorno non esauriti il 3 novembre scorso. In particolare, saranno discusse e messe al voto sei risoluzioni della Lega e una di Italia Viva, anche queste collegate alla comunicazione della Giunta sull'emergenza Covid.Seguiranno, sempre su diversi aspetti relativi all'emergenza sanitaria, due mozioni, una della Lega (Marco Casucci e Luciana Bartolini) e l'altra del Movimento 5 stelle (Irene Galletti), una serie di ordini del giorno Forza Italia, Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia. Ancora, una mozione a firma Marco Stella (Forza Italia) e Francesco Torselli (Fratelli d'Italia) a integrazione delle linee guida regionali sui "frequentatori o commensali abituali".Chiudono i lavori una mozione di Italia Viva (a firma Stefano Scaramelli) e un ordine del giorno di Fratelli d'Italia sul "grave episodio di estremismo islamico", avvenuto in Francia, che è costato la vita "al professore e cittadino europeo" Samuel Paty.