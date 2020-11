Adolescenti, Scaramelli e Bianchi: ''Massima attenzione ai ragazzi delle superiori''

A Palazzo del Pegaso il vicepresidente del Consiglio regionale e il Garante infanzia e adolescenza per approfondire il tema delle nuove generazioni



"Massima attenzione alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori che in queste settimane, costretti alla didattica a distanza, vedono ledere i loro diritti alle relazioni, all'educazione in presenza, alla socialità". A dirlo Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, e Camilla Bianchi, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, nell'incontro istituzionale che si è svolto ieri, mercoledì 11 novembre, a Palazzo del Pegaso.



"Serve un ulteriore sforzo collettivo - dice Scaramelli -. Occorre che ogni soggetto istituzionale possa fare il massimo per interrompere il perdurare di questa condizione di incertezza e fragilità in cui vivono soprattutto gli adolescenti. È opportuno che i giovani riscoprano le loro relazioni in ambito scolastico quanto prima. E anche qualora si andasse verso un nuovo e più duro lockdown collettivo la scuola deve essere la prima istituzione sociale a riaprire. Ciascuno di noi deve assumersi un pezzo di questa responsabilità. Oggi ci siamo presi un impegno reciproco".