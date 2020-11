Stefano Scaramelli nel Comitato nazionale di Italia Viva

In Consiglio regionale Scaramelli sarà membro della Commissione Bilancio e parte della Commissione Sanità in Consiglio regionale



"Ringrazio l'assemblea nazionale del mio partito per avermi eletto membro del Comitato nazionale di Italia Viva. Da oggi cercherò di coniugare un nuovo impegno politico nazionale con quello istituzionale di Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana e di Capogruppo di Italia Viva in Toscana". A dirlo Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e capogruppo di Italia Viva, sull'elezione nel Comitato nazionale di Italia Viva.



Sull'insediamento delle commissioni consiliari Scaramelli dice: "Prenderò parte in modo permanente ai lavori della Prima Commissione, Bilancio e Affari istituzionali e in modo costante ai lavori della Terza Commissione, Sanità e Politiche sociali che ho avuto onore di presidere nella passata legislatura. Impegno, esperienza e costanza non mancheranno per riuscire a coniugare il tutto".