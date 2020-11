Maltempo: codice giallo per vento nelle pianure settentrionali della Toscana

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per vento a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì, fino alla mezzanotte di domani, martedì 17 novembre, sulle pianure settentrionali della Toscana.Nella giornata di oggi sono previsti isolati temporali nel pomeriggio su gran parte della regione ad eccezione del nord ovest.Domani, martedì, venti di grecale in rinforzo con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo