Consiglio regionale: Aula convocata per martedì 24 e mercoledì 25 novembre

Seduta pomeridiana dalle 15 alle 19 martedì e antimeridiana dalle 9.30 alle 13.30 mercoledì

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per le giornate di martedì 24 novembre, in seduta pomeridiana, con inizio alle 15 e mercoledì 25 novembre in seduta antimeridiana. Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria, l'Assemblea si riunirà in modalità mista: telematica, con collegamento da remoto, e in presenza. Parteciperanno in presenza esclusivamente il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, i due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, i capigruppo e i presidenti delle commissioni referenti per l’illustrazione dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. È stato fissato anche il termine dei lavori: le 19 per la sessione pomeridiana di martedì, le 13.30 per quella di mercoledì mattina.All'ordine del giorno, in apertura dei lavori, due proposte di delibera: la prima per la quinta variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2020-2022; la seconda per l'approvazione del Bilancio consolidato per l'anno 2019. Due sono invece le proposte di legge per interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio regionale di previsione 2020-2022 e per la terza variazione al bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022. Collegato a queste due proposte di legge, anche un ordine del giorno del Partito democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, "in merito alla tutela delle attività interessate dalle misure restrittive adottate per il contenimento dell'epidemia Covid-19, attualmente non ricomprese tra i provvedimenti di ristoro previsti dal Governo". Per questi atti di bilancio si terrà una discussione congiunta, con contingentamento dei tempi del dibattito.I lavori proseguiranno successivamente con le proposte di delibera per la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio sindacale di Firenze Fiera Spa.Il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, terrà una comunicazione sull'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Già presentati, ad oggi, otto ordini del giorno collegati: quattro di Forza Italia (Marco Stella); due del Movimento 5 stelle (Irene Galletti) e due di Fratelli d'Italia (primo firmatario il capogruppo Francesco Torselli).Seguiranno interrogazioni e mozioni.