Ferrovie, Casucci (Lega): ''Sostituire antiquati treni diesel con motrici ad idrogeno: i casi delle Siena-Chiusi e Siena-Empoli''

"Sinceramente siamo rimasti piuttosto stupiti nel leggere i dati relativi al numero di chilometri di strada ferrata che in Italia non sono ancora elettrificati: circa il 30%, ovverosia quasi 5.000 su un totale di 17.000." E' quanto afferma Marco Casucci, consigliere regionale della Lega."Venendo alla Toscana -prosegue Casucci - le cose non migliorano certamente, visto che su 1.500 chilometri, ben 500 sono serviti esclusivamente da treni diesel. Abbiamo, quindi, ritenuto utile produrre una mozione in cui, rifacendoci ad uno specifico bando, chiediamo che fine abbia fatto la prevista la realizzazione di dieci treni ad idrogeno, da utilizzarsi sulle tratte Siena-Chiusi e Siena-Empoli.L'utilizzo di tali mezzi di locomozione sarebbe, infatti, un elemento importante nell'ottica di una mobilità ecosostenibile, puntando a sfruttare al meglio lo stesso elemento chimico e creando, quindi, i presupposti per una strategia, tesa a beneficiare l'ambiente, limitando, altresì, il deleterio inquinamento acustico.Il mio atto mira, quindi, a riprendere una tematica particolarmente sentita anche dai molti pendolari, fortemente penalizzati, dell'area senese ed empolese che trarrebbero sicuramente dei vantaggi dall'immissione in servizio della predetta tipologia di treni."