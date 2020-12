Recovery plan, Scaramelli (Italia Viva): ''Risoluzione che ridisegna il futuro della Toscana''

Il Vicepresidente del Consiglio regionale: “Per la ripresa e la progettualità condivisa servono oltre 10 miliardi di euro”



“Grazie a Italia Viva è iniziata la discussione sulle priorità del Recovery plan oggi confluita nell’approvazione della risoluzione che ridisegna il futuro della Toscana”. A dirlo Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, sulla risoluzione approvata oggi a maggioranza dall’Aula con i voti di Pd e Italia Viva.



“È corretto e doveroso – continua Scaramelli - condividere investimenti infrastrutturali nelle sedi preposte. Bene che il presidente Giani si sia confrontato in Consiglio regionale su temi fondamentali come infrastrutture, sviluppo e sanità. La Toscana, più di altre regioni, ha sofferto la crisi del turismo. Serve un progetto straordinario per la Toscana messa a dura prova dai ripetuti lockdown. Per la ripresa e la progettualità condivisa servirebbero oltre 10 miliardi di euro. A decidere i progetti da realizzare in termini di infrastrutture fisiche e digitali, sanitari, di rilancio del turismo e di opere progettuali devono essere i territori stessi, la Regione, il Parlamento e non un gruppo di tecnocrati di fiducia del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore”.