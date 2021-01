Amiata, Scaramelli (Italia Viva): ''Riaprire velocemente la strada per la vetta''

"Certezze per i lavoratori della montagna"



Visita istituzionale del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli in Amiata. "Serve agire con urgenza per riaprire la strada che dal Cantore porta alla Vetta" ha detto Scaramelli negli incontri di oggi in Amiata. Oltre ad alcuni operatori turistici, maestri di sci e imprenditori della montagna, Scaramelli ha incontrato anche il sindaco di Abbadia San Salvatore e di Castel del Piano.



"Dopo la messa in sicurezza, celere e indispensabile della viabilità, che auspico parta già dalle prime ore di domani - commenta Scaramelli - serve accelerare sulle riaperture degli impianti di risalita. Le attività turistiche della montagna, noleggio attrezzature, bar, ristoranti, alberghi, hanno bisogno di certezze per programmare il proprio lavoro, in sicurezza, di date chiare e di continuità".