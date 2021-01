La Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di domenica fino alle 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscana.Il rischio ghiaccio si aggiunge ai rischi per neve e vento che si esauriscono nella serata di domenica.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo