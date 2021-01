Casucci e Montemagni (Lega): ''Interrogazione su rimborsi abbonamenti mezzi pubblici. Focus su Tiemme''

"Le continue restrizioni e la chiusura delle scuole hanno, ovviamente, comportato una drastica riduzione dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte di pendolari e studenti. Giocoforza molti utenti che avevano pagato l'abbonamento si sono ritrovati ad aver sborsato dei soldi senza poter sfruttare quotidianamente il titolo di viaggio." E' quanto affermano Marco Casucci ed Elisa Montemagni, consiglieri regionali della Lega."E', dunque, importante che le società di trasporto locale si muovano per attuare forme di adeguato ristoro verso i propri clienti. In tal senso abbiamo quindi prodotto un'interrogazione in cui chiediamo, a fronte di alcune segnalazioni pubbliche, come si stia muovendo, ad esempio, la Tiemme, che opera diffusamente nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno, facendo capo alla società consortile ONE scarl.La Regione, tramite un'ordinanza del settembre scorso, aveva dato delle linee guida sulla tematica, ma pare che la predetta azienda sia ancora in ritardo nell'erogazione dei dovuti rimborsi. Auspichiamo, dunque -concludono Marco Casucci ed Elisa Montemagni - che l'istituzione regionale possa favorire, magari con un ulteriore nuovo atto, la definitiva risoluzione di questa problematica."