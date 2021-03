Consiglio regionale su Mps convocato mercoledì 3 marzo

Seduta alle 9.30 con la comunicazione sulle vicende legate a Monte dei Paschi di Siena

Il Consiglio regionale della Toscana torna riunirsi mercoledì 3 alle 9.30 con la comunicazione sulle vicende legate al Monte dei Paschi di Siena, così come chiesto dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e dal vicepresidente Stefano Scaramelli. Alla comunicazione sono collegate due proposte di risoluzione a firma Fratelli d’Italia e Italia Viva.La seduta è convocata in modalità mista, telematica con collegamento da remoto e in presenza. Parteciperanno in presenza, esclusivamente, il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio, nonché i presidenti dei Gruppi consiliari. Restano invariate le modalità per seguire i lavori dell’Assemblea legislativa: sul sito web istituzionale, sulla pagina facebook e sul canale youtube.