Il Consiglio regionale della Toscana convocato per martedì 23 e mercoledì 24 marzo

All’ordine del giorno lo statuto della Fondazione per la formazione politica e una risoluzione sulle misure di sostegno alle aree interne. Fra le interrogazioni quella sul modello organizzativo per la vaccinazione dei grandi anziani

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per domani, martedì 23 marzo 2021, alle ore 15 in seduta pomeridiana, e per dopodomani, mercoledì 24 marzo, alle ore 9,30 in seduta antimeridiana.All’ordine del giorno, l’approvazione dello statuto della Fondazione per la formazione politica e istituzionale “Alessia Ballini”, cui è collegato un ordine del giorno della Lega; il bilancio previsionale 2021 di Irpet; il bilancio di esercizio 2019 e di previsione 2021 di Arti; la modifica alle linee guida regionali per la redazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica; il bilancio di esercizio 2019 del Consorzio Lamma; la nomina di cinque componenti del Comitato di presidenza della Tenuta di San Rossore; la proposta di risoluzione sulle misure di sostegno delle aree interne della Toscana, a fronte della crisi economica e sociale causata dalla pandemia.Seguono le interrogazioni a risposta immediata. Il modello organizzativo per la somministrazione del vaccino contro il Sars-Cov-2 ai grandi anziani è al centro di quella del portavoce dell’opposizione Landi. Seguono i contributi al sistema neve (Bartolini-Lega), il comportamento dei banchi a rotelle in caso di scossa sismica (Stella – FI), ll subentro di Autolinee Toscane spa nella gestione del trasporto pubblico locale (Noferi – M5S), le intercettazioni telefoniche legate alle indagini sulla cosiddetta “Cattedropoli” (Torselli – FdI). Chiude le interrogazioni quella della Lega sulla filiera del recupero degli pneumatici deteriorati.Iscritte ai lavori d’aula anche una quarantina di mozioni e quattro proposte di risoluzione. Tra gli argomenti affrontati ancora le vaccinazioni: gli sprechi, i protocolli d’intesa con le aziende, l’inserimento dei volontari tra le categorie prioritarie. Ed anche la formazione dei militari, i canoni di concessione del demanio idrico, la diffusione della banda ultralarga, l’uso della piattaforma TikTok da parte dei giovanissimi.La seduta è convocata in modalità mista, telematica con collegamento da remoto e in presenza.Parteciperanno in presenza, esclusivamente, il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio, nonché i presidenti dei Gruppi consiliari. Restano invariate le modalità per seguire i lavori dell’Assemblea legislativa: sul sito web istituzionale http://www.consiglio.regione.toscana.it/ , sulla pagina facebook https://www.facebook.com/CRToscana e sul canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCnjSQbEDDhs0ThfO1bZJ78w . L’accesso al palazzo del Pegaso resta contingentato. I giornalisti che intendano seguire i lavori in presenza possono fare richiesta inviando una mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale ufficiostampa@consiglio.regione.toscana.it. Gli accrediti saranno comunque limitati.