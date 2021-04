Scuola, mercoledì in Toscana tornano in aula 300mila studenti

Domani, mercoledì 7 aprile, tornano in aula in presenza circa 300mila studenti toscani fino alla prima media. Tra le ultime misure decise dal Governo infatti c'è il ritorno in aula degli studenti anche in zona rossa, ma soltanto fino alla primo anno della scuola secondaria di primo grado.In Toscana questo significa riaprire le porte delle scuole a 230mila studenti delle statali e circa 70mila delle scuole paritarie. Si tratta di circa 22mila bambini al nido, 80mila alla scuola materna, 160mila alle elementari e 33mila in prima media.Per quanto riguarda il rischio contagio da Covid, al momento, il progetto della Regione 'Scuole sicure', per lo screening di personale e studenti, è fermo in quanto rivolto alle scuole superiori che andranno avanti con la didattica a distanza (Dad) finché la Toscana resterà in zona rossa. Non sono previsti progetti regionali di screening nelle scuole medie."Domani si rimette in moto il motore della scuola - commenta Roberto Curtolo, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale - con le sue regole e i suoi meccanismi giù testati nei mesi scorsi. Le regole e le modalità per la quarantena, per esempio, sono già stabilite e restano valide". Sulla prevenzione del contagio, Curtolo ricorda che in Toscana "abbiamo alcuni progetti meritori come quello dell'ordine dei farmacisti che fornisce a famiglie e alunni tamponi gratuiti".