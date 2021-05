Consiglio regionale convocato martedì 11 e mercoledì 12 maggio

All’ordine del giorno, tra i vari atti, due proposte di risoluzione sulla campagna di vaccinazione e sul sostegno agli impianti sciistici, i bilanci di Arpat e Dsu, le celebrazioni per Dante

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato in seduta ordinaria per martedì 11 maggio alle ore 15 con chiusura alle 19 e per mercoledì 12 maggio alle ore 9,30, con chiusura alle 13. La convocazione è in modalità mista, con alcuni consiglieri in presenza e alcuni in collegamento da remoto.All’ordine del giorno numerosi atti, tra cui una proposta di risoluzione in merito ad alcuni aspetti concernenti la campagna di vaccinazione e al sistema di cura malati Covid-19 e una proposta di risoluzione in merito alle misure di sostegno per le imprese operanti nella gestione degli impianti sciistici della Toscana, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19; la proroga dei termini per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza Covid; il bilancio 2019 di Arpat e 2021/2023 dell’azienda per il Diritto allo studio; la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante e la relazione consuntiva sull’attività del Corecom nel 2020.Tra le interrogazioni: una in merito al cronoprogramma per le vaccinazioni per le fasce di età non ancora coinvolte nella campagna vaccinale contro il Sars-Cov-2; una sull’inserimento dei pazienti oncologici in follow-up tra le persone vulnerabili aventi diritto al vaccino anti Covid; una sul sostegno alle attività agricole colpite dalle gelate di aprile 2021; una sull’istituzione della consulta per le disabilità; una sul bando regionale per il settore fieristico.Molte anche le mozioni in programma: di piena solidarietà nei confronti della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ferma condanna dell'atteggiamento maschilista del presidente turco; sulla riconversione Green dello stabilimento Solvay di Rosignano marittimo; sul sostegno al settore di organizzazione eventi.