Siena-Firenze, chiusura svincolo Tavarnelle per lavori manutenzione del verde

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso gli interventi di abbattimento e potatura delle piante lungo la sede stradale al fine di migliorare la sicurezza della circolazione.Per consentire l’avanzamento dei lavori, il transito è regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Tavarnelle Val di Pesa (dal km 38,300 al km 42,300) mentre lo svincolo è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Firenze. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di San Donato e Bargino.Il completamento è previsto entro lunedì 21 giugno.