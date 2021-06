LaMMA, strumenti e servizi rinnovati per aumentare la presenza su web e social

Presentata la nuova sala meteo con il presidente Eugenio Giani e l’assessore Monia Monni

Una nuova sala meteo e un nuovo approccio verso il mondo dell’informazione. Con lo scopo di fornire un servizio sempre più affidabile per raccontare meteo, cambiamenti climatici e ambiente della Toscana. Sono intervenuti oggi anche il presidente Giani e l’assessore all’ambiente Monia Monni, accompagnati dal direttore Bernardo Gozzini, oggi presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino dove il Consorzio LaMMA ha la sede, all’inaugurazione della rinnovata sala meteo. Un passo indispensabile per rispondere ed adeguarsi alle esigenze dei nuovi scenari della comunicazione e informazione multimediale.“Il Consorzio LaMMA – ha detto Giani - è un punto di riferimento per tutti i toscani quando si tratta di avere informazioni sul meteo, sul tempo che farà. Adesso, per questo strumento nato dalla sinergia tra Regione e CNR per offrire tutta una serie di servizi fondamentali per determinate attività e politiche, si apre una nuova fase con una sala meteo ammodernata ed in grado di fornire un’informazione sempre più puntuale grazie anche alla riorganizzazione delle piattaforme social. Ma anche per avere una conoscenza sempre più approfondita sui cambiamenti climatici. Col passare degli anni sono aumentate le competenze ed il raggio d’azione, anche a livello nazionale, in materia di tutela dell’ambiente marino e di osservazione e modellistica dello stato del mare e delle dinamiche costiere. Uno sforzo ed un investimento importanti per mettere a disposizione di tutti non solo un’informazione meteo sempre più ricercata ed affidabile, ma anche tanti nuovi strumenti finalizzati a valutare l’impatto legato ai cambiamenti climatici, che ormai caratterizzano la nostra vita quotidiana”.“Il LaMMA – ha aggiunto Monia Monni - è una presenza familiare nelle case toscane. Al di là delle competenze e dell’eccellenza che rappresenta, e che tutti conoscono, per il meteo ma anche riguardo agli studi sulla sostenibilità ambientale e sui cambiamenti climatici, credo sia importante puntare sull’accessibilità all’informazione. Questa nuova sala è una finestra sul cielo e sul mare della Toscana, ma anche un luogo creato per rendere l’informazione ancora più accessibile, scientificamente corretta, ma soprattutto semplice e comprensibile a tutti, aspetto non secondario in un mare di fake news e di notizie che di scientifico hanno ben poco. Un’opportunità per le cittadine ed i cittadini toscani per conoscere più da vicino il proprio territorio. Un lavoro importante anche negli ambiti della ricerca e della prevenzione, a supporto del piano Toscana Carbon Neutral e di quello legato alla conversione ecologica”.Punto di riferimento anche per quanto riguarda il settore legato alla difesa del suolo e all’emergenza. “Un contributo importante e decisivo – ha concluso l’assessore - con la partecipazione di suoi tecnici nelle unità di crisi per la gestione delle criticità legate ai cambiamenti climatici, come accaduto ad esempio lo scorso inverno con l’emergenza neve”.