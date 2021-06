Recovery Fund, Rosignoli (Pd): ''Aree interne 30% del territorio a cui spetta il 30% delle risorse''

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un’importante atto di indirizzo nei confronti della Giunta regionale per la valorizzazione delle aree interne



"Se le aree montane, rurali e periferiche costituiscono il 30% del nostro territorio regionale devono essere destinatarie di almeno il 30% delle risorse che arriveranno in Toscana con il recovery fund – spiega Elena Rosignoli, consigliere regionale del Gruppo Pd e componente della Commissione consiliare per la tutela e la valorizzazione delle aree interne della Toscana –. Per realizzare questo obiettivo riteniamo necessario che la Regione si doti di una struttura che abbia il compito di supportare i comuni e le province nella fase di progettazione che richiede professionalità specifiche che spesso i piccoli enti non possono avere nel loro organico interno.



Inoltre chiediamo alla Giunta regionale di sostenere i Comuni nell’attività di progettazione: perché senza progetti non è possibile intercettare le risorse dal recovery fund e tantomeno dalla prossima programmazione dei fondi comunitari. Troppo spesso solo i grandi Comuni che hanno strutture tecniche più vaste e maggiori risorse economiche per la progettazione riescono ad accedere ai fondi europei. Noi vogliamo creare strumenti che permettano ai piccoli comuni periferici di limitare questo gap.



Il tema delle aree interne è un tema trasversale a tutte le missioni del piano che il Governo italiano ha inviato all’Unione Europea – aggiunge il consigliere dem -. Le difficoltà economiche e sociale che le aree interne stanno attraversando, nonché il fenomeno crescente dell’abbandono del territorio, ha bisogno di azioni incisive che favoriscano il superamento delle disuguaglianze territoriali, la ripresa dei sistemi economici e delle filiere produttive locali, la diffusione della connessione con banda ultra larga e la connettività degli istituti scolastici toscani. recovery fund si presenta come una grande opportunità che deve essere utilizzata con lungimiranza".