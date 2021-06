Dal 18 giugno torna MareBus: partenze da Siena, Arezzo e Chianciano Terme

Riparte il servizio di corse estive di Tiemme, con prenotazione obbligatoria, per raggiungere le spiagge della costa tirrenica

Prendono il via da venerdì 18 giugno e fino a domenica 12 settembre 2021 le linee MareBus di Tiemme con partenze quotidiane da Siena, Arezzo e Chianciano Terme per raggiungere le località balneari della costa grossetana.Il servizio di corse estive prevede la prenotazione obbligatoria e permette di programmare il viaggio in piena sicurezza e rispetto delle norme vigenti sul numero massimo di passeggeri trasportabili, in modo da garantire il distanziamento e la sicurezza a bordo imposti dalle norme anti Covid-19.Le corse da Siena, che prevedono coincidenze anche per chi arriva da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, offrono due diverse opzioni di percorso entrambe in partenza alle ore 7. Una linea in direzione di Follonica e Piombino attiva tutti i giorni; e una linea per Riva del Sole, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare attiva solo il sabato, la domenica e i giorni festivi.Il servizio quotidiano da Chianciano Terme parte alle ore 6.40 e arriva a Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Punta Ala e Follonica. Ulteriori fermate includono S. Albino, Montepulciano, Pienza, San Quirico d’Orcia, Montalcino e il bivio di S. Angelo. Per chi intende raggiungere Principina a Mare è necessario effettuare il cambio autobus a Marina di Grosseto, proseguendo con la coincidenza del bus in arrivo da Arezzo.Quotidiano anche il collegamento in partenza alle ore 6.45 da Arezzo e diretta a Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Follonica. Le fermate intermedie prevedono tappe a Olmo, Pieve al Toppo, Spoiano, Monte S. Savino, Lucignano, Rigomagno Stazione, bivio Sentino e Rapolano Terme. Per chi intende giungere a Follonica si dovrà effettuare un cambio bus a Castiglione, prendendo la coincidenza in arrivo da Chianciano Terme.I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie e nelle rivendite autorizzate distribuite sul territorio. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Per informazioni o prenotazioni è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione Servizi Estivi) o la App Tiemme Mobile 2.0. In alternativa è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.