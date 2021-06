Linea 131 da Firenze a Siena: alcune corse partono da via Oricellari

Proseguono le modifiche alle partenze delle corse ordinarie e rapide in attesa della completa riapertura dell’autostazione di Busitalia

A Firenze, in attesa della completa riapertura dell’autostazione di Busitalia, alcune delle corse della linea 131 Siena-Firenze effettueranno partenza da via Oricellari.Si tratta delle corse effettuate con mezzi di dimensioni che al momento non consentono di effettuare le manovre all’interno degli spazi dell’Autostazione.Dal lunedì al venerdì, partiranno da via Oricellari le seguenti corse: 8.50, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.40, 16.30, 19.10, 20.15 (corse rapide); 8.40, 14.40, 16.40 (corse ordinarie).Il sabato partiranno da via Oricellari le due corse ordinarie delle ore 13.40 e delle ore 17.40. La domenica infine, le corse interessate dalle variazioni sono tre: alle ore 10.10 e 12.40 (corse orinarie) e alle 19.10 (corsa rapida).Tutte le altre corse non menzionate continueranno ad effettuare regolare partenza all’interno dell’Autostazione.Per informazioni e chiarimenti sui servizi, è possibile contattare telefonicamente il servizio Info Mobilità tramite 199-168182 da cellulare o 800-922984 per chi chiama da rete fissa; è inoltre possibile consultare tutti i dettagli completi delle modifiche in vigore sul sito www.tiemmespa.it o tramite la App Tiemme 2.0 (scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e IOS).