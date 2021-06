Il Consiglio regionale della Toscana convocato per martedì 22 e mercoledì 23 giugno

Seduta in presenza. Tra gli atti all’ordine del giorno le disposizioni in materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta, semplificazioni in materia di selvicoltura, interrogazioni e mozioni

Il Consiglio regionale della Toscana torna a riunirsi domani, martedì 22 giugno alle 15 con chiusura prevista per le 19 e mercoledì 23 giugno dalle 9.30 alle 13. La seduta si terrà in presenza. Tra gli atti all’ordine del giorno, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta regionale; le semplificazione in materia di selvicoltura; il bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023d dell’Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.); la proposta di risoluzione in merito ai casi di avvisi di accertamento inviati dalla Asl Toscana Centro per errato codice di autocertificazione di esenzione per prestazioni sanitarie, in seguito alle segnalazioni pervenute dal Difensore civico; il bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021/2023 del Consorzio Lamma; il bilancio preventivo economico annuale 2021 e pluriennale 2021- 2023 dell'Autorità portuale regionale.In agenda anche interrogazioni sul futuro dei servizi in Toscana presentata dal portavoce dell’opposizione Marco Landi; sull’olivicoltura super intensiva del consigliere della Lega Andrea Ulmi; in merito alla suddivisione per regione dei ristori per la montagna del consigliere di Fratelli d’Italia Diego Petrucci; sul gap digitale della Toscana rispetto alla connettività in banda di Marco Stella (Forza Italia).All’ordine del giorno, infine, numerose mozioni.