Da lunedì 5 luglio lavori sulla Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta

A partire da lunedì prossimo, 5 luglio, saranno avviati i lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione dei viadotti “Docciola” e “Falciani”, sul raccordo autostradale Siena-Firenze tra Impruneta e San Casciano, previsti nell’ambito del piano di manutenzione della rete stradale toscana.Per consentire lo svolgimento delle attività, nella prima fase il transito sarà consentito sulla corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate, mentre la corsia di marcia sarà chiusa in corrispondenza del cantiere per un tratto di circa 1,2 km (dal km 49,700 al km 50,911).I lavori riguardano il risanamento strutturale delle due opere, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. La durata dei lavori è di otto mesi.