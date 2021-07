Il Consiglio regionale convocato per martedì 6 e mercoledì 7 luglio

Tra gli atti all’ordine del giorno la quinta variazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2021-2023

Seduta del Consiglio regionale in presenza, martedì 6 luglio dalle 15 alle 19 e mercoledì 7 dalle 9.30 alle 13. Tra gli atti all’ordine del giorno la quinta variazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2021-2023, la revoca dell’istituzione della commissione speciale per il supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid, i bilanci d’esercizio 2020 di Irpet e 2019 dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e la proposta di risoluzione sulle criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e la richiesta di attivazione dell’organico Covid anche per il 2021-2022.In programma anche le interrogazioni sul depotenziamento del servizio emergenza urgenza 118 in Valdichiana e nella provincia di Siena presentata da Stefano Scaramelli (Italia Viva), i tagli alla fecondazione assistita di Elena Meini e Andrea Ulmi (Lega), sul riassetto e ripristino della medicina assistita territoriale a firma Silvia Noferi (Movimento 5 stelle), sul pet visiting presentata da Marco Stella (Forza Italia), sulle carenze di personale infermieristico presso le Rsa toscane da Irene Galletti (Movimento 5 stelle), sulle possibili infiltrazioni criminali sul territorio toscano ed aretino presentata dalla Lega e sul riutilizzo dei vecchi apparecchi televisivi durante il passaggio al nuovo digitale terrestre di Luciana Bartolini (Lega).Tra le mozioni in agenda, quelle sulla possibilità di prevedere sostegni economici per il recupero di auto vetuste al fine di ridurre l’inquinamento e sull’opportunità di accelerare il piano delle riaperture presentate dalla Lega, sulla carenza di personale medico specializzato negli ospedali della Toscana e sulla necessità di garantire presidi scolastici anche nelle aree interne, rurali e parzialmente montane presentata da Pd, sulla salvaguardia del polo siderurgico di Piombino e sul sostegno alla ricostruzione del Corpo di polizia ambientale di Fratelli d’Italia.