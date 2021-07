Infrastrutture, Stella e Lorè (FI): ''Caos cantieri sull'Autopalio, vogliamo chiarezza e risposte contro delirio code''

"Hanno finito anche la Salerno-Reggio Calabria, ma sulla Firenze-Siena lavori da decenni"



"Ormai hanno finito e inaugurato la nuova autostrada Salerno-Reggio Calabria, dopo decenni di cantieri. Purtroppo, invece, per la superstrada Firenze-Siena non si riesce a intravedere la fine, anzi: sono scattati nuovi lavori ai viadotti Falciani e Docciola, con durata prevista 8 mesi. Si viaggerà solo sulle corsie di sorpasso, perché quelle di marcia saranno chiuse. Nuovi disagi per gli automobilisti, con code chilometriche, il tutto sommato a cantieri già aperti sul tratto San Casciano-Tavarnelle". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, e il coordinatore provinciale di Forza Italia Siena, Lorenzo Lorè.



"L'impatto dei cantieri sulla Firenze-Siena - sottolineano Stella e Lorè - è reso ancora più elevato dal fatto che i lavori si concentreranno lungo il tratto sancascianese verso Firenze Impruneta, tratto già congestionato a causa di altri cantieri, nei quali i lavori non sono ancora conclusi. Ulteriori disagi che vanno a sommarsi a quelli lungo la Fi-Pi-Li e a quelli sull'A1 (chiusura del casello di Impruneta e lavori tra Incisa e Firenze Sud). E' evidente che servono chiarezza e risposte da parte della Regione Toscana, per trovare una soluzione al caos traffico in tutte le aree interessate".