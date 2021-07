Rosignoli (Pd): ''Una nuova legge per valorizzare le rievocazioni storiche''

Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare della Toscana



"Con la nuova legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale ci proponiamo di coordinare e valorizzare le rievocazioni storiche nel territorio regionale. In Toscana e in provincia di Siena le rievocazioni sono fortemente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, richiamano considerevoli flussi turistici, animano sia le maggiori città che i piccoli centri e intorno a loro si è sviluppata una rete di associazionismo preziosa che richiede una governance diffusa, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti della co progettazione fra enti e associazioni", così il consigliere Elena Rosignoli (Pd), componente della commissione cultura, illustra la legge “Disciplina delle rievocazioni storiche regionali. Interventi di valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile e delle tradizioni della cultura popolare della Toscana” approvata dal Consiglio regionale.



"La scelta più innovativa della legge è l’attivazione del sistema della co-progettazione, ormai codificato dalla normativa statale e regionale del terzo settore, per l’organizzazione degli eventi promuovendo la sussidiarietà istituzionale e sociale – aggiunge Elena Rosignoli –. Inoltre, viene istituito l’Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche che avrà il compito di sviluppare il rapporto fra le amministrazioni, il mondo delle associazioni e della ricerca universitaria e il mondo della scuola, a garanzia del rigore culturale e con la ricongiunzione delle manifestazioni in un calendario ufficiale. Infine, grazie alla collaborazione con Toscana Promozione, viene potenziato il sistema della promozione delle manifestazioni e del territorio che le esprime. Insomma questa legge è un altro passo avanti per la valorizzazione di questa grande ricchezza della nostra regione».