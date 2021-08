Mareggiate e vento, codice giallo su costa centro-nord della Toscana e appennino orientale fino alle 24 di giovedì 5 agosto

Giovedì transiterà sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci sparsi e locali temporali sulle province centro-settentrionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un doppio codice giallo per vento e mareggiate.Le aree interessate dal codice giallo per vento sono, per l'intera giornata di giovedì, la costa centrale, l'arcipelago e le aree appenniniche orientali (Firenze-Arezzo). Le mareggiate, a partire dalle 8 di domani e fino alle 24, coinvolgeranno la costa a nord dell'Isola d'Elba.Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo