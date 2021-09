Il Consiglio regionale della Toscana convocato per martedì 14 e mercoledì 15 settembre

All’ordine del giorno, tra le altre cose, una comunicazione della Giunta sulla strategia per il nuovo piano dell’economia circolare

Il Consiglio regionale della Toscana si riunirà domani, martedì 14 settembre 2021, in seduta antimeridiana dalle 9,30 con ripresa pomeridiana fino alle 20, e mercoledì 15 settembre in seduta pomeridiana dalle ore 15 con eventuale prosecuzione notturna.Tra gli atti all’ordine del giorno una comunicazione della Giunta in merito alla “Strategia regionale per il nuovo piano dell’economia circolare”; a questo atto è collegata una mozione, a firma di Vittorio Fantozzi e Francesco Torselli (FdI) in merito “alla realizzazione di un centro di raccolta e distribuzione degli scarti di pellame. Ancora, la proposta di legge che modifica le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (Erp), con proposta di risoluzione, a firma del gruppo della Lega, e numerosi ordini del giorno collegati; l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 di Artea (Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura). Numerose, inoltre, le mozioni e le interrogazioni in programma.