Allerta meteo, giovedì 16 temporali e forti piogge in tutta la Toscana

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo a partire dalle 7 alle 24 di giovedì 16 settembre. Sono previsti rovesci e temporali di forte intensità che colpiranno prima le zone a nord-ovest della regione per poi estendersi in tutta la Toscana. Sono previsti anche forti colpi di vento e grandinate.Al momento l'allerta è arancione per le province di Massa Carrara e Lucca e gialla per le altre. Molto probabilmente l'evoluzione e il peggioramento della perturbazione prevista potranno portare all'emissione di monitoraggi straordinari, da seguire con attenzione.Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo