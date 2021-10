Vento forte, codice giallo in Appennino giovedì 21 ottobre

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, porterà nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedì, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento.Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per l'area appenninica della Romagna-Toscana, con validità dalla mezzanotte di oggi 20 ottobre fino alle 14 di giovedì 21.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo