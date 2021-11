Piste ciclabili, nel Pnrr 4 milioni per Firenze, Pisa e Siena

Quattro milioni per il rafforzamento della mobilità ciclistica a Firenze, Pisa e Siena. A darne notizia sono il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli che hanno appena ricevuto la bozza di decreto sul finanziamento alle ciclovie urbane a valere sul Pnrr destinate a piste urbane e metropolitane nelle città che ospitano le principali università da collegare a nodi ferroviari o metropolitani.Secondo la bozza arrivata dal ministero e che dovrà ancora essere discussa nella riunione tecnica della conferenza unificata con ministero e regioni, le risorse al territorio toscano prevedono 2,2 milioni di euro a Firenze per complessivi 9 chilometri, 1,1 milioni di euro a Pisa per 5 chilometri e 700 mila euro a Siena per 3 chilometri.“Un’altra buona notizia. La decisione di assegnare risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla mobilità ciclabile – ha detto Giani- va nella direzione giusta: quella di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere lo spostamento dei giovani nelle città. La bozza di decreto che ci è pervenuta – prosegue Giani - ha usato come criterio, fra gli altri, anche l’anagrafe nazionale degli studenti universitari proprio per facilitare il collegamento fra le stazioni, le fermate dei tram con le sedi di studio”.Soddisfatto anche l’assessore Stefano Baccelli: “La mobilità dolce è al centro delle nostre politiche, questo passaggio è fondamentale per andare avanti e incentivare l’impegno in questa direzione”.Come noto le opere dovranno essere fatte entro il 2026. Il riparto viene ipotizzato tenendo conto di popolazione, superficie escludendo chi ha un numero minimo di iscritti e per il 50 per cento al sud.