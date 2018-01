Auto finisce fuori strada sulla Siena-Grosseto: due feriti

Attorno alle 4 della scorsa notte, sulla Siena-Grosseto in direzione Siena all’altezza dello svincolo per Campagnatico, una autovettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale.Il guidatore ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Sul posto il personale del 118 che ha soccorso le due persone a bordo rimaste ferite ed i Vigili del Fuoco di Grosseto.