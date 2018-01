Toscana neve: domenica di bel tempo e piste aperte. Tanti appuntamenti nel fine settimana

Gennaio all'insegna dello sci sulla montagna toscana. Dopo il tempo perturbato di questi giorni, il meteo annuncia un miglioramento e temperature in calo a partire da domani, sabato 20 gennaio. Qualche fiocco di neve è ancora atteso nella serata di sabato, ma domenica, con una spruzzata di neve fresca in pista, splenderà il sole e le condizioni per lo sci saranno ottimali.: altezza neve cm 20/110, impianti aperti 15/17. Da sabato 20 gennaio aperta anche per trasferimento la seggiovia Regine-Selletta. Aperti gli snowpark in Val di Luce e in zona Pulicchio. La pista da fondo è agibile per gli escursionisti. Info: www.multipassabetone.it Per quanto riguarda la viabilità è aperta a senso unico alternato la Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero nel comune di Bagni di Lucca (Loc. Giardinetto) per chi raggiunge le piste da Lucca e dalla costa.Ancora senso unico alternato sulla Strada Regionale 66 all'altezza delle Piastre. Sarà garantita la presenza di personale in loco per regolare al meglio il flusso nelle due direzioni, in modo da evitare il più possibile la formazione di code.: altezza neve cm15/90. Impianti aperti 4/8.Saranno aperte le seggiovie Cantore e Macinaie e le sciovie Jolly e Asso di fiori. Domenica sarà in funzione il bus navetta Cantore/Vetta per evitare la congestione dei parcheggi. Info più dettagliate per l'apertura delle piste nel fine settimana: www.amiataneve.it : altezza neve cm. 30/60, impianti aperti 4/4.: altezza neve cm 30/50, impianti aperti 3/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.: altezza neve 10/40, impianti aperti 3/3, da sabato 20 gennaio.Alla Doganaccia il sabato sera, meteo permettendo, si scia in notturna.Domani all'Abetone “Sghiando”, gara con sci e abbigliamento d'epoca.In Val di Luce sabato e domenica “Nevissima”, manifestazione a cura della Uisp, tra sport e divertimento per tutti.Per quanto riguarda l'agonismo torna il Trofeo Toscananeve per allievi e ragazzi. Domani in programma la gara di gigante al Pulicchio, organizzata dallo S.C. Versilia ski. Infine sabato 20 gennaio, a Cortina (Bl) sarà presentata la 36esima edizione del Pinocchio sugli Sci, le cui finali si svolgeranno come sempre all'Abetone, quest'anno dal 17 al 24 marzo.