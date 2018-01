Pari opportunità: menzione d’onore a presidente Toscana per contrasto a violenza di genere

Rosanna Pugnalini ha ricevuto a Roma il riconoscimento 2017 del Coni per l'impegno profuso

Menzione d’onore 2017 alla presidente della commissione regionale Pari opportunità per l’impegno profuso nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere e per il superamento delle disparità uomo-donna anche in ambito sportivo. Il riconoscimento è stato consegnato a Rosanna Pugnalini e alla componente della commissione Mirella Cocchi, ieri, a Roma, al palazzo delle Federazioni, nell’ambito della seconda edizione di ‘Lo sport contro la violenza di genere per vincere insieme’, promossa dal Coni Toscana e Lazio.La menzione è stata attribuita nel corso del convegno ‘Donne e Sport tra opportunità e diseguaglianze: aspetti giuridici, sociali ed economici’, che secondo Pugnalini ha rappresentato un momento di riflessione sulle eventuali disparità di genere in ambito sportivo e sulle opportunità di crescita personale ed economica per tutte le atlete, i tecnici e le dirigenti che hanno fatto dello sport la propria essenza di vita e di lavoro.La presidente si è detta soddisfatta del prestigioso riconoscimento che conferma la giusta direzione del lavoro svolto finora dalla commissione concentrato affinché anche nello sport le opportunità di genere trovino totale e piena attuazione. Secondo Pugnalini, si tratta di un primo risultato di attenzione, anche extra regionale, per l’impegno alla promozione delle pari opportunità in tutti gli ambiti della società.