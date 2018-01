Consiglio regionale: aula convocata martedì 30 gennaio

L’assemblea toscana è convocata in seduta ordinaria a partire dalle 9.30

Alle 16.30 la seduta solenne per la Giornata della Memoria

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 30 gennaio in seduta ordinaria alle 9.30 (con prosecuzione pomeridiana) e, alle 16.30, in seduta solenne per celebrare la Giornata della Memoria.All’ordine del giorno della seduta ordinaria le modifiche al piano di razionalizzazione straordinaria delle società termali di Montecatini, Casciana e Chianciano; il bilancio di esercizio 2016 di Ente Terre regionali toscane; il bilancio preventivo 2018 dell’Ente Acque Umbre Toscane. La proposta di legge recante norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, presentata dal gruppo Lega nord. Seguiranno interrogazioni e mozioni. Tra gli argomenti oggetto di interrogazioni a risposta immediata anche la situazione delle strutture territoriali temporanee ‘Servizi psichiatrici di diagnosi e cura cosiddetti ‘tenda’.Alle 16.30, per la seduta solenne che celebra la Giornata della memoria, sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio regionale, del presidente della Regione e del rabbino capo della comunità ebraica fiorentina Amedeo Spagnoletto.