Piogge e temporali, codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico

E' previsto un marcato peggioramento delle condizioni meteo da stasera su tutta la Toscana.Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la regione per rischio idrogeologico valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdì 2 febbraio.In particolare, nella giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di temporali sulle province meridionali tra il tardo pomeriggio e la sera.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo