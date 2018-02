Edilizia popolare, quasi 4 milioni di euro dalla Regione per la provincia di Siena. La soddisfazione di Scaramelli e Bezzini (Pd)

“Una bella notizia per i comuni del senese che dimostra ancora una volta che la Regione c’è. Le politiche abitative sono uno dei punti cardine del governo di una Regione e sono per noi una priorità”. Così i consiglieri regionali del Pd Stefano Scaramelli e Simone Bezzini commentano con soddisfazione l’approvazione da parte della giunta del piano operativo di reinvestimento del Lode senese che ammonta a 3,8milioni di euro. “Una cifra importante – aggiungono Bezzini e Scaramelli- che darà la possibilità di effettuare la manutenzione straordinaria di 136 alloggi”.Il totale a disposizione deriva per gran parte dalla cessione di alloggi: quasi 2,2 milioni di euro sui 3,8 totali. Gli interventi, che saranno realizzati dal soggetto gestore Siena Casa Spa, riguardano Asciano, Colle Val D'Elsa, Poggibonsi, Monteroni d'Arbia, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Cetona, Chiusi, Montepulciano, Monteriggioni, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Torrita di Siena, Buonconvento, Chiusdino, Radicondoli, San Gimignano, Abbadia San Salvatore, Montalcino, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, Murlo, Sovicille, Sinalunga, Radda in Chianti, Radicofani e Trequanda.