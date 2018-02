Viabilità nel senese, Anas attiverà quasi 400 milioni di investimenti per Due Mari e Siena-Firenze

Bezzini (Pd): “Passo importante per il superamento del gap infrastrutturale. Ora mi aspetto interventi per la Cassia”

Ieri in Consiglio l’assessore Ceccarelli ha risposto all’interrogazione del consigliere

Ammontano a quasi 400milioni di euro gli investimenti infrastrutturali che Anas attiverà nei prossimi cinque anni sulle arterie che interessano il territorio senese. Il dettaglio delle opere coi costi lo ha spiegato ieri in Consiglio regionale l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli rispondendo all’interrogazione del consigliere regionale del Pd Simone Bezzini sottoscritta anche dal capogruppo Leonardo Marras e dal consigliere Stefano Scaramelli. “C’era la necessità – ha detto Simone Bezzini –di chiarire lo stato dell'arte dell'impegno di Anas per la rete viaria di rilievo nazionale che interessa il territorio del senese. La risposta esauriente e approfondita dell’assessore Ceccarelli ci permette di stabilire che si tratta di un contributo importante per il superamento del gap infrastrutturale che ha sempre contraddistinto la provincia di Siena. Non solo. Gli investimenti sulle opere pubbliche – ha proseguito Simone Bezzini- sono un motore importante per lo sviluppo economico e portano anche ricadute occupazionali e benefici per le imprese”Ma vediamo nel dettaglio le opere e le cifre impegnateDUE MARI - lotto 4, tratto da raddoppiare in provincia di Grosseto: Anas ha pubblicato il 29 dicembre scorso il bando di gara per un valore di circa 105 milioni. Inizio dei lavori previsto nei prossimi 12 mesi; lotto 9, tratto da raddoppiare in provincia di Siena. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha emesso parere favorevole con prescrizioni al progetto definitivo per un valore di circa 160 milioni di euro. Mancano alcuni passaggi burocratici e la redazione del progetto esecutivo. Anas conta di avviare le procedure di gara entro il 2018; lotto 0, realizzazione collegamento a 4 corsie tra Siena Grosseto e Siena Bettolle: Anas sta redigendo il progetto con un valore stimato di circa 112 milioni di euro. L'appaltabilitá é prevista per il 2019. Manutenzione Siena Bettolle: sono stati recentemente aggiudicati lavori di rifacimento del manto stradale per 3,5 milioni di euro e per il 2018 sono programmati ulteriori lavori per 3,2 milioni di euro.SIENA FIRENZE Tra il 2015 e il 2017 sono stati finanziati lavori per 26 milioni di euro che si aggiungono ai 20 stanziati nel triennio precedente. Nel 2018 sono stati programmati ulteriori lavori per 4,3 milioni di euro. Sicuramente rispetto alle condizioni di degrado in cui versava quest'arteria fino a 5 anni fa ci sono stati dei miglioramenti, ma resta ancora da completare in diversi tratti la sostituzione del manto stradale esistente con asfalto drenante. Inoltre a volte si rileva un rapido deterioramento del fondo stradale anche dove sono stati effettuati lavori di recente. Quindi bisognerà continuare a vigilare attentamente su questa situazione affinché si arrivi a condizioni di qualità e adeguatezza omogenea su tutta l'AutoPalio.CASSIA SUD A giorni dovrebbe essere firmato da Gentiloni il Dpcm per il passaggio di competenza su questa arteria dalla Regione ad Anas. Il rafforzamento organizzativo e finanziario che ha riguardato Anas in questi anni dovrebbe migliorare la capacità di intervento sulle tante criticità che interessano questo tratto di strada. Anche qui servirà un attento monitoraggio della situazione.